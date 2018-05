Ob mednarodnem dnevu babic o kakovosti njihovega dela

Ljubljana, 5. maja - Letošnji mednarodni dan babic, ki ga obeležujemo 5. maja, poteka pod geslom Babice utirajo pot s kakovostno obravnavo. Tema poudarja prvo od treh strateških smernic, ki so bile določene v strategiji Mednarodne zveze babic za obdobje od leta 2017 do leta 2020 - to so kakovost, pravičnost in vodenje.