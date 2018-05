V Novem mestu sedmič po Slakovi poti

Novo mesto, 5. maja - V Novem mestu danes pričakujejo do 2500 pohodnikov, ki se bodo sedmič odpravili po približno osem kilometrov dolgi Slakovi poti. To pohodniško pot so uredili v spomin na harmonikarja in dolenjskega rojaka Lojzeta Slaka, po pohodu pa v njegov spomin v dvorani Centra biotehnike in turizma pod Trško goro prirejajo še harmonikarsko revijo.