Oboževalci obeležujejo dan Vojne zvezd

Los Angeles, 4. maja - Oboževalci po vsemu svetu danes praznujejo dan priljubljene filmske franšize Vojna zvezd. 4. maj so za dan Vojne zvezd izbrali zaradi legendarnega citata iz filma May the Force be with you (Naj bo sila s teboj), ki zveni podobno kot May the Fourth be with you (4. maj naj bo s teboj).