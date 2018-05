Pripadniki pogodbene rezervne sestave vojske začeli z delom

Ljubljana, 4. maja - Pripadniki pogodbene rezervne sestave Slovenske vojske so v četrtek pričeli z opravljanjem svojega dela. Kot so sporočili iz Slovenske vojske, je svojo dolžnost pričelo opravljati 291 pripadnikov oziroma 94 odstotkov vpoklicanih. Ti bodo zaradi kadrovskega primanjkljaja vojske za čas od enega do šest mesecev opravljali vojaško službo v miru.