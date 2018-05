Z urbanimi sprehodi Jane's Walk o pomenu pešcem prijaznih mest

Ljubljana, 4. maja - Te dni po slovenskih mestih potekajo urbani sprehodi Jane's Walk. Sprehodi so del globalne akcije, v kateri letos sodeluje 245 mest v 43 državah, med njimi tudi 23 slovenskih. Izpostavljajo pomen hoje in pešcem prijaznih mest ter poudarjajo njen pomen za vitalna mesta in povezane lokalne skupnosti, so sporočili z Inštituta za politike prostora.