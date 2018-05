Ameriška produktivnost v prvem četrtletju s šibko rastjo

Washington, 3. maja - Stopnja produktivnosti, ki je razlika med količino proizvedenega in urami opravljenega dela za to, je v letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim četrtletjem v ZDA narasla za 0,7 odstotka, analitiki Wall Streeta pa so pričakovali najmanj 0,9-odstotno rast. V zadnjem četrtletju lani je produktivnost narasla le za 0,3 odstotka.