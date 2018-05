Paul McCartney muzeju Victoria & Albert podaril fotografije pokojne žene

London, 4. maja - Član nekdanje skupine The Beatles Paul McCartney je londonskemu muzeju Victoria & Albert podaril 63 fotografij svoje pokojne žene Linde McCartney. V zbirki so portreti skupin The Beatles in The Rolling Stones ter Jimija Hendrixa pa tudi posnetki družine McCartney. Nekateri njeni polaroidi bodo prvič na ogled javnosti.