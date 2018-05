Bruselj napoveduje nadaljnjo rast ob tveganjih zaradi protekcionizma

z izjavami komisarja Moscovicija po celotni vesti

Bruselj, 3. maja - Evropska komisija je danes EU napovedala nadaljnjo gospodarsko rast ob novih tveganjih zaradi protekcionizma. Napoved je ohranila enako kot februarja: območje evra in EU bosta letos in prihodnje leto beležila 2,3-odstotno oziroma dveodstotno rast, potem ko je ta lani presegla pričakovanja in z 2,4 odstotka dosegla najvišjo raven v desetih letih.