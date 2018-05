V nemški vladi nesoglasja glede izdatkov za obrambo

Berlin, 3. maja - V novi nemški vladi so že izbruhnila prva nesoglasja, in sicer zaradi izdatkov za obrambo. Novi finančni minister Olaf Scholz iz vrst socialdemokratov je namreč v sredo sporočil, da je v predlogu proračuna za to predvidel precej manj denarja, kot je zahtevalo obrambno ministrstvo, poročajo nemški mediji.