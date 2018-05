Cambridge Analytica zapira svoja vrata in bo v Veliki Britaniji in ZDA objavila stečaj

London, 3. maja - Britansko marketinško analitsko podjetje Cambridge Analytica je skupaj s svojo krovno družbo SCL Group v sredo napovedalo, da zapira svoja vrata in da bo v Veliki Britaniji in ZDA objavilo stečaj. Propad podjetja je posledica afere z zlorabo podatkov, ki so jih pridobili prek Facebooka, poročajo tuje tiskovne agencije.