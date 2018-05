V morje od Kopra do Strunjana prineslo velike količine smeti

Koper, 2. maja - V morju od Kopra do Strunjana so po poročanju medijev v zadnjih dneh opazili več deset metrov širok in več sto metrov dolg pas plavajočih smeti. Sem naj bi jih zanesli tokovi z južnega Jadrana in z ustij večjih rek severnega Jadrana. Odpadke že odstranjujejo.