Bruselj predlaga proračun 2021-2027 v vrednosti 1,11 odstotka BND EU

Bruselj, 2. maja - Evropska komisija je za obdobje 2021-2027 predlagala evropski proračun v vrednosti 1135 milijard evrov v obveznostih, izraženo v cenah iz leta 2018, kar je enako 1,11 odstotka BND EU. To je "razumen in odgovoren" predlog sodobnega in pragmatičnega proračuna, ki "varuje, opolnomoča in varuje", je poudaril predsednik komisije Jean-Claude Juncker.