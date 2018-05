Dolgotrajno sedenje zmanjšuje naše možgane

Ljubljana, 6. maja - Pogosto in dolgotrajno sedenje je slabo za metabolizem, škodi hrbtenici in tudi oči trpijo, če vsak dan po več ur presedimo pred zasloni. A še huje je: znanstveniki so zdaj odkrili tudi povezavo med dolgotrajnim sedenjem in predelom možganov, ki je povezan s pomnenjem. Domnevajo, da se zaradi dolgotrajnega sedenja naši možgani krčijo.