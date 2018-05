Zasebni delodajalci v ZDA aprila odprli 204.000 novih delovnih mest

Washington, 2. maja - Zasebni delodajalci v ZDA so po podatkih inštituta ADP aprila odprli 204.000 neto novih delovnih mest, kar je sicer pod pričakovanji analitikov. Ti so ocenili, da se bo število ustavilo pri 225.000. V ADP so ob tem zapisali, da se bo trend zaposlovanja verjetno nadaljeval, bodo pa imeli delodajalci težave pri iskanju kvalificirane delovne sile.