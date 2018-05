Bruselj bo predlagal prvi večletni proračun EU po brexitu

Bruselj, 2. maja - Evropska komisija bo danes predlagala evropski proračun za obdobje 2021-2027. To bo prvi večletni finančni okvir po brexitu, ki po navedbah Bruslja spreminja pravila igre in terja povečanje proračuna. Ta sedaj znaša odstotek bruto nacionalnega dohodka EU, pričakuje pa se predlog v razponu od 1,13 do 1,18 odstotka BND.