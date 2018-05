Maestro Barenboim kot animirani junak

Rim, 2. maja - Kot plod sodelovanja med italijanskimi in francoskimi ustvarjalci je nastala animirana serija Max & Maestro, v kateri je v vlogo maestra postavljen sloviti dirigent Daniel Barenboim. Ta spozna dečka Maxa, ki je zrasel ob rapu in videoigrah, ter mu skuša predstaviti lepote in veličino klasične glasbe. Režijo podpisuje Christophe Pinto.