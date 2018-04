Policisti pred prevozom učencev ujeli vinjenega voznika avtobusa

Lendava, 30. aprila - Lendavski policisti so med kontrolo šolskega avtobusa pred prevozom osnovnošolcev na izlet z alkotestom preizkusili voznika avtobusa. Test je pokazal prisotnost alkohola v organizmu. Pri pregledu v zdravstveni ustanovi so v voznikovi krvi namerili 0,62 promila alkohola, so sporočili z murskosoboške policijske uprave.