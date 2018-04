Inflacija aprila na letni ravni 1,5-odstotna

Ljubljana, 30. aprila - Cene življenjskih potrebščin so se aprila dvignile tako na mesečni kot na letni ravni. Mesečna inflacija je dosegla 0,7 odstotka, na letni ravni pa je bila 1,5-odstotna. Letno inflacijo so višali dražja hrana ter gorivo in energija, mesečno pa dražja obleka in obutev ter počitniški paketi, je objavil statistični urad.