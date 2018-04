Zakoncema za trgovino z ljudmi okoli tri leta zapora

Ljubljana, 30. aprila - Ljubljansko sodišče je zakoncema Fikreti in Damirju Poriću zaradi trgovine z ljudmi prisodilo kazen treh let in štirih mesecev oziroma dveh let in 11 mesecev zapora, so poročali mediji. Potem ko sta na predobravnavnem naroku krivdo zanikala, sta jo na obravnavi minuli teden priznala, kar je vplivalo tudi na milejši kazni.