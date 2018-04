Primorske novice: Črnigoj si želi alternativno prestajanje kazni

Koper, 30. aprila - Potem ko so na koprskem višjem sodišču Dušanu Črnigoju in Ožbeju Marcu kazni zaradi kaznivega dejanja preslepitve pri pridobitvi posojila znižali na leto in pol zapora, sta Ajdovca na okrajno sodišče naslovila prošnjo, da bi kazen odslužila na alternativen način. Odločitev sodišča bo znana kmalu, danes pišejo Primorske novice.