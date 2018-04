Raketni napadi na vojaške baze v Siriji

Hama/Alep, 30. aprila - Vojaške baze v sirskih provincah Hama in Alep so bile v nedeljo zvečer tarče raketnih napadov. Rakete naj bi zadele več oporišč sirske vojske in iraške milice, med drugim tudi generalštab 47. brigade zahodno od mesta Alep ter tamkajšnje letališče. Kdo je izstrelil rakete, še ni znano, poroča nemška tiskovna agencija dpa.