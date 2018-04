Tunizijski policisti in vojaki prvič na volišča

Tunis, 29. aprila - Tunizijski policisti in vojaki so po dolgoletni prepovedi danes lahko prvič oddali svoj glas na občinskih volitvah. Oblasti so jim namreč dolga leta prepovedovale udeležbo na volitvah, saj so želele ohraniti ločenost varnostnih sil in politike. Večina Tunizijcev bo sicer svoj glas lahko oddala 6. maja.