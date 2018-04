V Mjanmaru pred novimi spopadi zbežalo več tisoč ljudi

Yangon, 28. aprila - Dolgoletni konflikt med mjanmarsko vojsko in etnično manjšino Kačini, ki živi na odročnem območju na severu države, se ponovno stopnjuje. Kot so danes opozorili Združeni narodi, je v minulih treh tednih zaradi novih spopadov med vojsko in uporniki domove zapustilo več kot 4000 ljudi.