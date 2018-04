ECB in Bank of England skupaj v upravljanje s tveganji zaradi brexita

Frankfurt, 29. aprila - Evropska centralna banka (ECB) in britanska centralna banka Bank of England sta ta teden napovedali vzpostavitev posebne tehnične delovne skupine za upravljanje tveganj v času uradnega izstopa Velike Britanije iz EU konec marca prihodnje leto. V opazovalni vlogi bosta v njej sodelovali tudi Evropska komisija in britansko finančno ministrstvo.