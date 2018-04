Kongresni republikanci Trumpa oprali vsake krivde sodelovanja z Rusi

Washington, 27. aprila - Republikanski člani odbora za obveščevalne zadeve predstavniškega doma ameriškega kongresa so izdali sklepno poročilo preiskav ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016 in sklenili, da preiskave niso več potrebne in da ni nobenega dokaza o sodelovanju kampanje Donalda Trumpa z Rusi.