Madžarska s 3,9-odstotno brezposelnostjo

Budimpešta, 29. aprila - Na Madžarskem je bilo v obdobju od januarja do marca 177.900 brezposelnih. To je 200 več kot v prehodnih treh mesecih, v obdobju od decembra lani do februarja, in 28.800 manj kot pred enim letom. Stopnja brezposelnosti se je medtem zvišala za 0,1 odstotne točke na 3,9 odstotka.