Nato potrdil dvotirni pristop do Rusije

Bruselj, 27. aprila - Zunanji ministri zveze Nato so se danes v Bruslju strinjali, da je veljaven dvotirni pristop do Rusije, ki vključuje tako močno odvračanje in obrambo kot dialog, pravi, je poudaril generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. V času velikih napetosti je dialog pomembnejši kot kdaj koli, še izpostavlja Stoltenberg.