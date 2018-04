Na evropskih borzah spodbudno vzdušje

Frankfurt/Pariz/London, 27. aprila - Vodilne evropske borze so zadnji dan tekočega trgovalnega tedna začele z rastjo. Tako evropski kapitalski trgi sledijo pozitivnim gibanjem na azijskih borzah. Vlagatelji so namreč pozdravili srečanje voditeljev Severne in Južne Koreje, Kim Jong-una in Moon Jae-ina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.