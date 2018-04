Ljubljana, 26. aprila - Zvečer in ponoči bo ob morju suho vreme. Drugod bodo sprva krajevne padavine, deloma plohe in na jugu posamezne nevihte. Do jutra bodo padavine povsod ponehale. Na Primorskem bo ponoči pihala šibka do zmerna burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.