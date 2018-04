V Španiji za peterico, obtoženo skupinskega posilstva, devet let zapora

Madrid, 26. aprila - Špansko sodišče je danes pet moških, ki so bili obtoženi skupinskega posilstva ženske na festivalu San Fermin v Pamploni, obsodilo na devet let zapora. Sodišče jih je obsodilo spolne zlorabe in tako ni ugodilo tožilstvu, ki je zahtevalo obsodbo zaradi težjega kaznivega dejanja posilstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.