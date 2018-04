Žurnal24: Pop TV in Planet TV preiskuje policija

Ljubljana, 26. aprila - Nacionalni preiskovalni urad (NPU) preiskuje prehod televizij z brezplačnega oddajanja prek zraka, so za spletni portal Žurnal24 potrdili na policiji. Problematičen naj bi bil usklajen prehod Pop TV, Kanala A in Planet TV na plačljivo oddajanje prek kabelskega omrežja oziroma IP-televizije, osumljena podjetja pa so Telemach, Telekom in Pro Plus.