Avtobusa po Evropi opozarjata o pomenu minimalnega dohodka

Ljubljana, 1. maja - Proti Sloveniji potujeta avtobusa Evropske mreže za minimalni dohodek, ki po državah EU ter v Srbiji, Makedoniji, na Islandiji in Norveškem širita zavest o pomenu ustrezne, dostopne in vključujoče sheme minimalnega dohodka za celotno družbo. V Ljubljani se bosta ustavila v četrtek in petek, so sporočili iz Mirovnega inštituta.