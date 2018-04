Od maja v Piranu spet na voljo brezplačna električna vozila

Piran, 29. aprila - Okolje Piran in Občina Piran bosta s 1. majem ponovno vzpostavila brezplačni prevoz potnikov in dostavo manjših kosov blaga z električnimi, okolju prijaznimi vozili, poimenovanih Dostavko in Maestro. Ta bodo stanovalcem in obiskovalcem olajšala dostop in dostavo iz in v staro mestno jedro, na voljo pa bodo do 30. septembra.