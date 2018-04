V Vitanju podpisali pogodbe za avstrijsko-slovenske čezmejne projekte

Vitanje, 26. aprila - Predstavniki vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so danes v vitanjskem Centru Noordung s predstavniki vodilnih projektnih partnerjev podpisali pogodbe v okviru čezmejnega programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2014-2020. Sofinancirane projekte so izbrali v tretjem roku odprtega javnega razpisa.