Na konferenci o izzivih in priložnostih energetskega prehoda

Ljubljana, 26. aprila - Energetski prehod v nizkoogljično družbo prinaša hkrati veliko izzivov in priložnosti, so poudarili na konferenci, ki poteka danes v prostorih GZS v Ljubljani. Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za energetsko unijo, Maroš Šefčovič je izpostavil pomen vključenosti vseh deležnikov in prispevka Slovenije, ki je na tem področju že dejavna.