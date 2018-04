Tožilstvo za Kobre predlaga skupno skoraj 60 let zaporne kazni

Koper, 26. aprila - Na Okrožnem sodišču v Kopru so po sklenitvi dokaznega postopka v zadevi Kobra danes prišle na vrsto zaključne besede. Po besedah tožilca Slavka Ožbolta je šlo pri obtoženih za dobro organizirano združbo. Za deveterico obtoženih tožilstvo predlaga skupno za slabih 59 let zaporne kazni, za domnevnega vodjo združbe Valona Hoxhaja skoraj 12 let.