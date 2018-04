Do smrti zbil kolesarja in pobegnil

Mengeš, 26. aprila - Na glavni cesti iz Mengša proti Mostam pri Komendi je v sredo zvečer 32-letni voznik osebnega avtomobila do smrti zbil 22-letnega kolesarja, po nesreči pa pobegnil s kraja nesreče. Kmalu zatem so ga policisti prijeli. Opravili so preizkus alkoholiziranosti, ki je reagiral na alkohol, in ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja.