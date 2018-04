Lorencijeva Iliada pred madžarskim občinstvom

Budimpešta, 28. aprila - Koprodukcija ljubljanske Drame, Mestnega gledališča ljubljanskega in Cankarjevega doma Iliada, pod katero se podpisujejo režiser Jernej Lorenci ter dramaturga Eva Mahkovic in Matic Starina, bo danes gostovala v Budimpešti. Predstavila se bo na mednarodnem gledališkem srečanju MITEM, ki se je začelo 10. aprila in se bo sklenilo v nedeljo.