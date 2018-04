Sproščen pogovor predstavnikov strank uvertura v tradicionalno medijsko noč

Ljubljana, 25. aprila - Tradicionalno medijsko noč v organizaciji NSi so drevi s sproščenim pogovorom začeli predstavniki nekaterih parlamentarnih in zunajparlamentarnih strank. Izogibali so se političnim temam in tokrat spregovorili o preživljanju prostega časa, najljubši glasbi, športnem udejstvovanju, jutranji rutini in razvadah.