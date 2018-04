Gasilci na brniškem letališču s protestnim shodom nad novo kolektivno pogodbo

Brnik, 25. aprila - Sindikat poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana in Svobodni sindikat Aerodrom Ljubljana sta danes na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pripravila protestni shod zaposlenih v Fraportu Slovenija in njihovih podpornikov. Na njem so znova opozorili so na kršitve pravic delavcev, ki pa jih vodstvo družbe odločno zanika.