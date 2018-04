EU pri deležu terciarno izobraženih že skoraj dosegla cilj za 2020

Bruselj, 25. aprila - Evropska unija je skoraj dosegla svoj cilj za leto 2020 glede deleža ljudi, starih med 30 in 34 let, s terciarno izobrazbo. Cilj je 40 odstotkov, pri čemer je že lani znašal 39,9 odstotka, ugotavlja evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je ta cilj že presegla. Ob tem se zmanjšuje delež mladih med 18 in 24 let, ki so zgodaj opustili šolanje.