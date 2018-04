Umetnostni zgodovinar Stane Bernik praznuje 80 let

Ljubljana, 29. aprila - Umetnostni zgodovinar, profesor, urednik in likovni kritik Stane Bernik danes praznuje 80 let. V člankih, knjigah in razstavah se je posvečal slovenski in jugoslovanski likovni umetnosti 20. stoletja, predvsem arhitekturi, urbanizmu, oblikovanju, fotografiji in spomeniškemu varstvu. Pred upokojitvijo je bil dekan Akademije za likovno umetnost.