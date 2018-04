Upokojenske organizacije ustanovile Seniorski koordinacijski odbor Slovenije

Ljubljana, 25. aprila - Predstavniki sedmih upokojenskih organizacij in organizacij starejših so danes podpisali sporazum o sodelovanju, s čimer so ustanovili Seniorski koordinacijski odbor Slovenije (Sekos). Po besedah predsednice odbora Mije Pukl bodo nadaljevali delo, a bodo še bolj združeni, bolj udarni, prav tako bodo naslavljali širše področje delovanja.