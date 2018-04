Avtomobilski salon v Pekingu tudi v znamenju odpiranja sektorja na Kitajskem

Peking, 25. aprila - V kitajski prestolnici te dni poteka avtomobilski salon, na katerem vodilni svetovni proizvajalci razstavljajo več kot 1000 modelov in več deset konceptnih vozil. V ospredju pozornosti so na Kitajskem vse bolj priljubljeni športni terenci in električni avtomobili. Dogodek poteka tudi v znamenju napovedi kitajskih oblasti o odpiranju sektorja.