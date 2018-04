Trčil v izložbeno okno, nato pa še v hišo

Trebnje, 25. aprila - V Trebnjem se je v torek zgodila nekoliko nenavadna prometna nesreča. 84-letni voznik namesto na zavoro pritisnil na plin in trčil v izložbeno okno. Nato je prestavil v vzvratno prestavo, zapeljal preko parkirnega prostora in preko ceste in trčil še v stanovanjsko hišo. Voznik se je lažje poškodoval in so ga odpeljali v novomeško bolnišnico.