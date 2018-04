Ljubljanska borza: Največ povpraševanja po delnicah Zavarovalnice Triglav

Ljubljana, 25. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je v današnjem trgovanju do 11.15 zvišal za 0,53 odstotka. Opaznejši promet so vlagatelji doslej opravili z delnicami Zavarovalnice Triglav, ki so se tudi najbolj podražile, in sicer za 3,03 odstotka. V rdečem so le delnice Luke Koper, ki so doslej izgubile slab odstotek.