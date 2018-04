Smrt v snegu v začetku marca posledica podhladitve

Idrija, 25. aprila - Novogoriški policisti v okviru dosedanje kriminalistične preiskave, ki so jo opravili po smrti dveh oseb v okolici Idrije v začetku marca, niso zaznali znakov kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Na podlagi obdukcije in tudi izsledkov preiskave so ugotovili, da sta umrla zaradi podhladitve.