Uspavali severnega medveda, ki se je kot prvi skotil v tropih

Singapur, 25. aprila - V živalskem vrtu v Singapurju so danes uspavali severnega medveda Inuka, ki je bil prvi severni medved, skoten v tropskem podnebju. Medved je bil sicer star 27 let in je zadnjih nekaj let trpel zaradi s starostjo povezanih težav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.