Nova KBM število zaposlenih zmanjšuje z mehkimi metodami

Maribor, 25. aprila - Nova KBM, ki je od leta 2016 v lasti ameriškega sklada Apollo in EBRD, po pripojitvi Poštne banke Slovenije in KBS banke izvaja optimizacijo procesov, poslovne mreže in notranjega ustroja. Kot so danes potrdili za STA, so nedavno zaposlenim predstavili tudi ponudbo za predčasno upokojitev ali sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi.