Svetovni rekord četverice slovenskih jadralnih padalcev

Ljubljana, 25. aprila - Slovenski jadralni padalci Bojan Gaberšek, Jošt Napret, Primož Suša in Dušan Orož so 21. aprila postavili nov svetovni rekord v poletu s povratkom na vzletišče, ki zdaj meri 302,11 km. Poleteli so s Sorice in se tja tudi vrnili, pri tem pa so prešli Italijo do obratne točke v Dolomitih (12 km južno od Marmolade) in obrnili nazaj v Slovenijo.